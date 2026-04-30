CANLI YAYIN
Geri
Selde kaybolan gencin naaşı bulundu: Acı haberi babasına verildi

Döşeme mevkiinde aracından atladıktan sonra akıntıya kapılan Kanber Ünüvar’ın cansız bedeni ekiplerce bulundu. Evladının kurtarılmasını bekleyen babaya en acı haberi, genci bulan vatandaşın vermesi yürekleri dağladı.

Arama çalışmaları acıyla sonuçlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sele dönüşen sağanak yağışta kaybolan 24 yaşındaki Kanber Ünüvar'dan kahreden haber geldi. Döşeme mevkisinde seyir halindeyken aracının sele kapılması üzerine kurtulmak için aşağı atlayan ancak azgın sulara kapılarak gözden kaybolan Ünüvar'ın cansız bedenine, ekiplerin titiz çalışması sonucu ulaşıldı.

Babanın umutlu bekleyişi yerini yas bıraktı

Olayın yaşandığı andan itibaren bir an olsun bölgeden ayrılmayan baba Timur Ünüvar, ekiplerin çalışmalarını büyük bir umutla takip etti. Ancak acı haberi, genci cansız halde bulan Müslüm Ocaklar'dan aldı. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen acılı baba, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve görevli ekipler acılı babayı teselli etmeye çalıştı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle