Selde kaybolan gencin naaşı bulundu: Acı haberi babasına verildi

Arama çalışmaları acıyla sonuçlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sele dönüşen sağanak yağışta kaybolan 24 yaşındaki Kanber Ünüvar'dan kahreden haber geldi. Döşeme mevkisinde seyir halindeyken aracının sele kapılması üzerine kurtulmak için aşağı atlayan ancak azgın sulara kapılarak gözden kaybolan Ünüvar'ın cansız bedenine, ekiplerin titiz çalışması sonucu ulaşıldı.

Babanın umutlu bekleyişi yerini yas bıraktı

Olayın yaşandığı andan itibaren bir an olsun bölgeden ayrılmayan baba Timur Ünüvar, ekiplerin çalışmalarını büyük bir umutla takip etti. Ancak acı haberi, genci cansız halde bulan Müslüm Ocaklar'dan aldı. Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen acılı baba, olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve görevli ekipler acılı babayı teselli etmeye çalıştı.