Park Halindeki Tıra Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Halil Acar yönetimindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı.

Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Acar'ın kalbi durmuştu. Olay yerinde yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkol Testi Sonucu: 2.53 Promil

Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.