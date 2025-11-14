PODCAST CANLI YAYIN
Nilüfer'de korkunç kaza: Otomobil park halindeki TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü - Video

Nilüfer'de korkunç kaza: Otomobil park halindeki TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü - Video

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde lüks otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü Halil Acar, hastanede hayatını kaybetti. Yapılan kontrollerde Acar’ın 2.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Park Halindeki Tıra Çarptı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Halil Acar yönetimindeki 16 BHB plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Ahmet T.'ye ait 10 ARD plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü, sürücü araç içinde sıkıştı.

Sürücü Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Acar'ın kalbi durmuştu. Olay yerinde yapılan kalp masajının ardından hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alkol Testi Sonucu: 2.53 Promil

Hastanede yapılan kontrollerde sürücünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Niğde’de feci kaza: İki otomobil çarpıştı! 3 ölü 6 yaralı
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çorum’da Cumhuriyet Meydanı’nda kavga: Baba ve oğlu bıçaklanarak hayatını kaybetti
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kayseri’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!
İstanbul Fatih'te gıda zehirlenmesi... Ortaköy'de facia! Kumpir ve midye yiyen 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle