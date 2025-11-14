Sivas'ta kar ve tipi faciaya yol açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Makaslayan Tır Zincirleme Kazaya Yol Açtı

Sivas'ta gün boyu aralıklarla yağan, akşam saatlerinde ise etkisini artıran kar ve tipi trafiği olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında M.Ç. yönetimindeki 34 FFM 260 plakalı tır, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle makaslama yaptı.

Yardım Etmek İsterken Faciayla Karşılaştı

Kaza sonrası yol kenarında durarak yardım eden 34 FCP 129 plakalı tırın sürücüsü T.K., ikinci bir kazanın meydana geldiğine tanık oldu. Kangal yönünden gelen E.Y. idaresindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran tıra arkadan çarptı.

1 Ölü, 5 Yaralı

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Türkan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki F.D.Ç. ağır yaralanırken, sürücü E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.