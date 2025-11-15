Bakan Kurum paylaştı: 350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz

Kurum, yapılan çalışmaların kapsamını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil… Hepsi en gerçek haliyle Asrın İnşası'nın şehirleri. 350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz."

Depremlerden etkilenen şehirlerde konut, ticaret alanları, altyapı ve sosyal donatı projeleri hızla sürerken, teslim edilen her yeni konut vatandaşların yaşadığı büyük kayıpların ardından normal hayata dönüşte kritik bir rol oynuyor.

Adıyaman'da düzenlenecek teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem tamamlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması hem de bölgedeki yeni yatırım ve çalışmalara dair mesajlar vermesi bekleniyor.