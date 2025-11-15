PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Kurum paylaştı: 350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarında önemli bir aşamaya daha geliyor. Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 350 bininci konutun anahtar teslimi, bugün Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet bölgesindeki dönüşümün geldiği noktayı gösteren görüntüler eşliğinde açıklamalarda bulundu.

Kurum, yapılan çalışmaların kapsamını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil… Hepsi en gerçek haliyle Asrın İnşası'nın şehirleri. 350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz."

Depremlerden etkilenen şehirlerde konut, ticaret alanları, altyapı ve sosyal donatı projeleri hızla sürerken, teslim edilen her yeni konut vatandaşların yaşadığı büyük kayıpların ardından normal hayata dönüşte kritik bir rol oynuyor.

Adıyaman'da düzenlenecek teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem tamamlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunması hem de bölgedeki yeni yatırım ve çalışmalara dair mesajlar vermesi bekleniyor.

