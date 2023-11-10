Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki 13 yıllık hegemonyasını da kaybetti. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, 812 oyla CHP'nin genel başkanı oldu.

Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla Kılıçdaroğlu parti tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

İMAMOĞLU'NU EŞBAŞKAN İLAN ETTİLER

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.

Öte yandan PM seçimlerinde Özel'in anahtar listesine 20 İstanbul üyesi ekletip 15'inin PM'ye girmesine imkan sağlayan İmamoğlu, şimdi de MYK'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Edinilen bilgilere göre İmamoğlu, özellikle parti örgütü ile yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının kendisine yakın isimlerden seçilmesi için Özel'e baskıyı artırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre, PM seçimlerinde en çok oyu alan ve İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in bu iki görevden birine getirileceği iddia edildi.

ÖZTRAK YERİNE BÖKE, ERDEM YERİNE FIRAT

Yeni MYK'da yer alacağı konuşulan isimler arasında İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, İBB'de görev yapan Ozan Işık ve İmamoğlu ile hareket eden Selin Sayek Böke de yer alıyor.

Böke'nin, Faik Öztrak'tan boşalan "parti sözcüsü" görevine getirilebileceği öne sürülürken, genel sekreterlik için de adı geçiyor. CHP'nin medya ayağından sorumlu genel başkan yardımcısı Eren Erdem'in yerine ise Ali Haydar Fırat'ın görevlendirilmesi bekleniyor.

GÖLGE BAŞKAN İMAMOĞLU

PM seçimleri öncesi Özel'in anahtar listesine 20 İstanbul üyesi sokabilmek için saatlerce baskı yapan İmamoğlu, oylamanın başlamasını da 9 saat erteleterek kararlılığını göstermişti.

Sabah saatlerinde başlayıp akşama kadar devam eden görüşmeler sonucunda istediğini alan İmamoğlu, PM'ye İstanbul'dan 15 üye sokarak mecliste yüzde 25'lik bir güç elde etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'ÇOK KONUŞMA' AYARI

Sözcü'deki köşesinde "Kürsü siyaseti" başlığı altında Özgür Özel'i hedef alan Yalçın, "Çiçeği burnunda genel başkan" hızlı girdi; her popüler konuda görüş açıklamaya başladı…" ifadelerini kullandı.



Özel'e "Çok konuşma" imasında bulunan Soner Yalçın, "Özgür Özel bilmelidir ki; insan diliyle değil, yaptığıyla lider olur" sözleriyle ayar vermeye kalktı.

KILIÇDAROĞLU ÖNÜNE NE KONURSA ONU KONUŞTU

Yalçın'ın hedefinde CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.



Kılıçdaroğlu'nun önüne ne konursa onu konuştuğunu söyleyen Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu kandırıldığına inanmak istemedi, belgelerin güvenliğinden hiç şüphe duymadı! Önüne ne konursa konuştu durdu. Siyaseti salt konuşmaya indirgedi" dedi.

'EKREMCİ'LERDEN PEŞİ SIRA MESAJ: SENİ O KOLTUĞA BİZ OTURTTUK ÖZGÜR

'Ekremci'lerin çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'e peş peşe "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı vermesi yaşanan krizi gözler önüne serdi.