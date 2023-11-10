PODCAST
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 10:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
