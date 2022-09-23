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Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı B planı!

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı B planı!
23.09.2022 23:15 - Son Güncelleme: 23.09.2022 23:16

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süredir kurmayları aracılığıyla gündemde tutmaya çalıştığı muhtemel adaylığı için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, "Artık karar verin. Benimleyseniz artık benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum." açıklamasında bulundu. İsimleri kamuoyunda muhtemel adaylar içerisinde geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da destek vermesiyle tartışmalar farklı bir döneme girdi. Gazeteci Turgay Güler, Yavaş'ı destekleyen ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaşanan gelişmeler karşısında B planını devreye soktuğunu açıkladı.

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