CANLI YAYIN
Geri
'Sahte Altın' operasyonundan çarpıcı görüntüler kamerada

'Sahte Altın' operasyonundan çarpıcı görüntüler kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde Darphane altınlarını düşük ayarla basan şebekeye yönelik düzenlenen dev operasyona dair görüntüler kameraya yansıdı. Vatandaşların helal birikimlerini ve zor gün dostu ziynet altınlarını hedef alan şebekenin gizli imalathanelerine yapılan şafak baskınları saniye saniye kaydedildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyondan görüntüler (Haberin fotoğrafları sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

DOLANDIRICILIK YAPILANMASINA KAPSAMLI OPERASYON

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Bakan Gürlek'in paylaşımı

"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.

"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyonda ele geçirilenler

Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Operasyonda ele geçirilen altınlar

Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.

Operasyonda ele geçirilenler

Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."

DARPHANEDE ÜRETİLMESİ GEREKEN ALTINLAR MERDİVEN ALTI ATÖLYELERDE BASILDI

Bakan Gürlek'in açıkladığı operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Soruşturmada, kapsamında Kahramanmaraş'ta darphanede üretilmesi gereken çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira gibi ziynet altınlarının, "merdiven altı" olarak tabir edilen kayıt dışı atölyelerde yasa dışı şekilde basıldığı belirlendi. Söz konusu faaliyetlerle devletin zarara uğratıldığı, ayrıca düşük ayar ve eksik ağırlıkta üretilen altınlar nedeniyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

Ayarı düşük sahte altınlar ele geçirildi.

İHBARLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen şikayet ve ihbarlar üzerine "Parada Sahtecilik, Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından 2026/126 sayılı dosya kapsamında soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ocak 2026 tarihli CMK'nın 135. maddesi kapsamında verdiği iletişimin dinlenmesi kararı doğrultusunda elde edilen deliller ve yürütülen araştırmalar sonucunda 9 adet ara yakalama ve arama işlemi gerçekleştirildi.

Darphanede basılması gereken altınlar merdiven altı tesislerde basıldı.

ARAMALARDA 11 KG ALTIN VE 15 YASA DIŞI KALIP EL GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda yapılan aramalarda yaklaşık 11 kilogram ağırlığında gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ata lirası ile bunların basımında kullanıldığı değerlendirilen 15 yasa dışı kalıp ele geçirildi. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, ele geçirilen altınların milyem değerlerinin olması gerekenden düşük olduğu, kullanılan kalıpların sahte olduğu ve cumhuriyet altınlarının Darphane üretimi olmadığı tespit edildi.

Aramalarda 11 kilogram ağırlığında altın ele geçirildi.

31 KUYUMCUDAN 21'İ KAHRAMANMARAŞ'TA

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, suç organizasyonuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kuyumcu, atölyeci, pazarlamacı ve kalıpçı şüphelilerin Kahramanmaraş başta olmak üzere Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas'ta faaliyet gösterdiği belirlendi. Tespit edilen 31 kuyumcudan 21'inin, 29 atölyeden ise 26'sının Kahramanmaraş'ta bulunduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında toplam 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İlİlçeŞüpheli Sayısı
KahramanmaraşMerkez53
KahramanmaraşGöksun1
KahramanmaraşTürkoğlu1
KahramanmaraşElbistan1
KilisMerkez4
GaziantepMerkez3
BursaMerkez1
Hatayİskenderun1
HatayPayas1
SivasMerkez2
MalatyaMerkez1
MersinMerkez2
DiyarbakırMerkez1
DiyarbakırÇermik1
ŞanlıurfaMerkez1
TOPLAM71


ŞAFAK OPERASYONU

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararları doğrultusunda 30 Haziran 2026 günü saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin gözaltına alınmasına başlandı.

Operasyonlarda çok sayıda altın, sahte kalıp ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyalin ele geçirildiği belirtilirken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Suruç'ta patlama anı kamerada: 2 çocuk yaralandı
Suruç'ta patlama anı kamerada: 2 çocuk yaralandı
Hastane müdürünün personele şiddeti kameralarda: Valilik geniş çaplı inceleme başlattı
Hastane müdürünün personele şiddeti kameralarda: Valilik geniş çaplı inceleme başlattı
Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti
Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim cezaevinde intihar etti
Kayseri'den kahreden haber: Bir kişi kendini asarak intihar etti
Kayseri'den kahreden haber: Bir kişi kendini asarak intihar etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle