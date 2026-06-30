Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 10:19

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

DOLANDIRICILIK YAPILANMASINA KAPSAMLI OPERASYON



Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:





"Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarını, olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçilmiştir.



"Parada sahtecilik", "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.





Şu ana kadar yapılan aramalarda; suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.





Hiçbir vatandaşımızın alın terinin sahtecilikle, hileyle ve dolandırıcılıkla gasp edilmesine izin vermeyecek; vatandaşlarımızın zor gün birikimlerini ve helal kazancını sahtekârların eline bırakmayacak; kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız.





Bu soruşturmayı gizlilik ve titizlikle koordine eden Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturma sürecinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek; adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir."



DARPHANEDE ÜRETİLMESİ GEREKEN ALTINLAR MERDİVEN ALTI ATÖLYELERDE BASILDI



Bakan Gürlek'in açıkladığı operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Soruşturmada, kapsamında Kahramanmaraş'ta darphanede üretilmesi gereken çeyrek, yarım, tam altın ve ata lira gibi ziynet altınlarının, "merdiven altı" olarak tabir edilen kayıt dışı atölyelerde yasa dışı şekilde basıldığı belirlendi. Söz konusu faaliyetlerle devletin zarara uğratıldığı, ayrıca düşük ayar ve eksik ağırlıkta üretilen altınlar nedeniyle vatandaşların mağdur edildiği tespit edildi.

İHBARLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen şikayet ve ihbarlar üzerine "Parada Sahtecilik, Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından 2026/126 sayılı dosya kapsamında soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sulh Ceza Hakimliği'nin 6 Ocak 2026 tarihli CMK'nın 135. maddesi kapsamında verdiği iletişimin dinlenmesi kararı doğrultusunda elde edilen deliller ve yürütülen araştırmalar sonucunda 9 adet ara yakalama ve arama işlemi gerçekleştirildi.

ARAMALARDA 11 KG ALTIN VE 15 YASA DIŞI KALIP EL GEÇİRİLDİ



Operasyonlarda yapılan aramalarda yaklaşık 11 kilogram ağırlığında gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ata lirası ile bunların basımında kullanıldığı değerlendirilen 15 yasa dışı kalıp ele geçirildi. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, ele geçirilen altınların milyem değerlerinin olması gerekenden düşük olduğu, kullanılan kalıpların sahte olduğu ve cumhuriyet altınlarının Darphane üretimi olmadığı tespit edildi.

31 KUYUMCUDAN 21'İ KAHRAMANMARAŞ'TA



Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, suç organizasyonuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kuyumcu, atölyeci, pazarlamacı ve kalıpçı şüphelilerin Kahramanmaraş başta olmak üzere Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Hatay, Malatya, Diyarbakır, Kilis ve Sivas'ta faaliyet gösterdiği belirlendi. Tespit edilen 31 kuyumcudan 21'inin, 29 atölyeden ise 26'sının Kahramanmaraş'ta bulunduğu bildirildi.



Soruşturma kapsamında toplam 71 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl İlçe Şüpheli Sayısı Kahramanmaraş Merkez 53 Kahramanmaraş Göksun 1 Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Kahramanmaraş Elbistan 1 Kilis Merkez 4 Gaziantep Merkez 3 Bursa Merkez 1 Hatay İskenderun 1 Hatay Payas 1 Sivas Merkez 2 Malatya Merkez 1 Mersin Merkez 2 Diyarbakır Merkez 1 Diyarbakır Çermik 1 Şanlıurfa Merkez 1 TOPLAM 71



ŞAFAK OPERASYONU

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararları doğrultusunda 30 Haziran 2026 günü saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlenirken, şüphelilerin gözaltına alınmasına başlandı.

Operasyonlarda çok sayıda altın, sahte kalıp ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyalin ele geçirildiği belirtilirken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.