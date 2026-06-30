Van Başkale'de feci kaza! Cemil Çiçek vefat etti

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 09:58 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 10:14

Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Yayla yolunda seyir halinde olan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı.

Kontrolden Çıkarak Şarampole Yuvarlandı

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Başkale ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi yakınlarında bulunan yayla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylaya gitmek amacıyla yola çıkan 65 yaşındaki Cemil Çiçek idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Metrelerce yükseklikten şarampole yuvarlanan araç, çarpmanın şiddetiyle adeta hurda yığınına döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Sarp arazide zorlukla kazanın meydana geldiği noktaya ulaşan kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Cemil Çiçek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından, talihsiz sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çiçek'in cenazesinin, kazanın yaşandığı Kırbalı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.