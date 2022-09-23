Mangır Merdan Yanardağ’dan 6’lı masaya Kılıçdaroğlu dayatması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, değil misiniz?" resti sonrası 6+1+1'lik ayağı sallantıda olan masa yıkılmaya yüz tuttu. Meral Akşener'in parlattığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na şartlı destek verirken; İYİ Parti cephesinden CHP liderine peş peşe salvo geldi. Tüm bu yaşananların ışığında CHP yandaşı yayın yapan mangır medyası da talimat almışcasına harekete geçti. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında 6'lı masaya Kemal Kılıçdaroğlu dayatmasında bulunup, anket şirketlerine gözdağı verdi.