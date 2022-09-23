Haberler Güncel Videoları Mangır Merdan Yanardağ’dan 6’lı masaya Kılıçdaroğlu dayatması!

Mangır Merdan Yanardağ’dan 6’lı masaya Kılıçdaroğlu dayatması!

Mangır Merdan Yanardağ’dan 6’lı masaya Kılıçdaroğlu dayatması!
23.09.2022 23:59 - Son Güncelleme: 24.09.2022 00:11

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:22
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey...
Güncel 06:26
Başkan Recep Tayyip...
Güncel 00:21
Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma...
Güncel 00:51
Acun Ilıcalı taburcu oldu
Güncel 01:26
İYİ Partinin algı oyunu...
Güncel 01:55
Güven Güler tutuklandı
Güncel 02:05
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 12...
Güncel 01:42
Başkan Erdoğan, Avusturya...
Güncel 03:56
EYT'de son durum nedir?
Güncel 01:18
İzmir’de “torbacı” operasyonu:...
Güncel 01:25
79 ton kaçak akaryakıt ele...
Güncel 01:44
Başkan Erdoğan'dan Güney...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz, değil misiniz?" resti sonrası 6+1+1'lik ayağı sallantıda olan masa yıkılmaya yüz tuttu. Meral Akşener'in parlattığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na şartlı destek verirken; İYİ Parti cephesinden CHP liderine peş peşe salvo geldi. Tüm bu yaşananların ışığında CHP yandaşı yayın yapan mangır medyası da talimat almışcasına harekete geçti. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ canlı yayında 6'lı masaya Kemal Kılıçdaroğlu dayatmasında bulunup, anket şirketlerine gözdağı verdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA