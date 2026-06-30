Adana'da TIR’da 1,8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 10:24

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir TIR'ı, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü keserek durdurdu. Şoför A.C.'nin indirildiği TIR'da narkotik dedektör köpekle arama yapan polis, çuvalların içinde 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan A.C., emniyete götürüldü. A.C.'nin, sorgusunda konuşmadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.