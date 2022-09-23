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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çıkışı sonrası Akşener'den imalı cevap: Bu seçimi almak zorundayız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' çıkışı sonrası Akşener'den imalı cevap: Bu seçimi almak zorundayız
23.09.2022 22:05 - Son Güncelleme: 23.09.2022 22:06

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Muhalefetin adaylık düğümü tam çözüldü derken yeni bir kriz patlıyor. 8 aydır aday belirleyemeyen 6'lı masada son bomba bugün patladı. Önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto eden ve destek vermeyenlere yönelik "Karar verin benimle misiniz?" çıkışını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışının ardından rakipleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, belli planlar çerçevesinde destek açıklaması yaparken İYİ Parti'den bomba bir çıkış geldi. Akşener'in yardımcısı Fatih Demirkol, "Son noktayı Akşener koyar.!!!" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini bir kez daha açık etti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı olduğunu ortaya koyan Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "Bu seçimi almak zorundayız. Varsayın kaybettik bir daha parlamenter sistem konuşulmaz" dedi.

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