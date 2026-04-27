Dehşet anı: Kuşadası'nda korkunç kaza kamerada - VİDEO

📉 METRELERCE SAVRULDU

Güvercinada Caddesi'nde kendi şeridinde giden 09 ARE 252 plakalı elektrikli scootera, karşı yönden gelen 06 CAR 476 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atan Karaçobanım, asfalt zemine çakıldı.

🚑 KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçobanım, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

🎥 GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin scooterı altına aldığı ve sürücünün metrelerce savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü. Alkollü olduğu tescillenen sürücü M.E. polis merkezine götürüldü.