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Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Aziz Yıldırım mazbatasını aldı

Kulüp tarihinin en yüksek oyuna (17 bin 245) ulaşarak rekor bir başarıyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını teslim aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda üyelerin büyük teveccühüyle 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, mazbatasına kavuştu. Kulüp tarihine "en yüksek oyu alan başkan" olarak adını yazdıran Yıldırım, yeni yönetimiyle birlikte resmi olarak görevine başlamış oldu.

Divan Başkanı Mosturoğlu Mazbataları Takdim Etti

Kulüp binasında gerçekleştirilen törende, kongre sürecinde Divan Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu hazır bulundu. Törende Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler de yer aldı. YDK Başkanı Mosturoğlu, mazbataları bizzat takdim ederek Aziz Yıldırım ve ekibine yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

Rekor Destekle Gelen Başkanlık

Genel Kurul'da 17 bin 245 oy alarak Fenerbahçe tarihinin en yüksek oy oranına ulaşan Aziz Yıldırım, taraftarların ve genel kurul üyelerinin büyük desteğini arkasına almıştı. Mazbata töreni, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona ererken, sarı-lacivertli camiada taraftarlar yeni dönemin getireceği projeleri merakla beklemeye başladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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