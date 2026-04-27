Gülistan Doku gelişmesi Batman'daki dosyayı hareketlendirdi: Rojvelat Kızmaz için yeniden başvuru

Batman'da 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolan ve 3 gün sonra Hasankeyf'teki Ilısu Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz'ın ailesi, hukuki mücadele başlattı. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olan Kızmaz'ın ölümüyle ilgili daha önce verilen "kovuşturmaya yer olmadığı" kararına itiraz eden aile, Tunceli'de devam eden Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişmeleri gerekçe göstererek Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Gülistan Doku ile olan arkadaşlığı dikkat çekiyor

Rojvelat Kızmaz'ın, 2020 yılından beri kayıp olan Gülistan Doku'nun üniversiteden yakın arkadaşı olması, dosyayı farklı bir boyuta taşıdı. Aile avukatı Sümeyye Gültekin Aykut, her iki dosyada da kayıp ihbarı sonrası arama faaliyetlerinin gecikmesi ve delillerin zamanında toplanmaması gibi ortak ihmaller zinciri olduğunu savundu. Avukat Aykut, "Bu başvuru sadece bir dosyanın açılması talebi değil, Gülistan Doku dosyasındaki yeni delillerin Rojvelat Kızmaz dosyası için de hukuken yeni bir veri olarak kabul edilmesi talebidir" açıklamasında bulundu.