Fırında sopalar ve silahlar havada uçuştu: 2 yaralı | VİDEO

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 21:07

Tatlı Alırken Peşlerinden Geldiler

Olay, Yenimahalle ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir fırında meydana geldi.Yakınlarının katıldığı bir düğün töreninden çıkan Hüseyin B., Samet B. ve Umut D. isimli 3 kuzen, tatlı almak amacıyla cadde üzerindeki fırına girdi. Gençlerin hemen ardından fırına giren ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir başka grup, kuzenlerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Tüfek Tutukluk Yaptı, Dipçikle Vurdular

Çıkan arbede sırasında kuzenlerden Umut D. kaçarak canını kurtarmayı başarırken, Hüseyin B. ve Samet B. dükkanın içinde sıkıştı kaldı. Gözü dönmüş saldırganlar, yanlarında getirdikleri sopalarla iki kuzene acımasızca vurmaya başladı. Olay anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise tam bir dehşet anı kaydedildi. Görüntülerde, gruptaki saldırganlardan birinin yanında getirdiği pompalı tüfeği gençlere doğrultarak ateş etmek istediği, ancak tüfeğin şans eseri tutukluk yaptığı anlar yer aldı. Silahın ateş almaması üzerine durmayan saldırgan, bu kez elindeki tüfeğin dipçiğiyle Hüseyin B.'nin kafasına ve vücuduna defalarca vurdu.

Kuzenler Hastanede, Saldırganlar Cezaevinde

Çevredeki vatandaşların büyük korkuyla durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan yaralı kuzenler Hüseyin B. ve Samet B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından geniş çaplı tahkikat başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların kimliklerini güvenlik kameralarından tespit etti. Kısa sürede gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.