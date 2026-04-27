Gülistan Doku’nun hafızalarda kalan son neşesi: Yeni görüntüler gün yüzüne çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki yaşamına dair yeni ve duygusal görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan ilk kayıtta, Gülistan'ın memleketi Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte evde halının üzerine uzanarak neşe içinde şarkı söylediği anlar yer alıyor. Genç kızın ailesiyle geçirdiği bu mutlu dakikalar, aradan geçen uzun sürenin ardından dosyaya giren en hüzünlü detaylardan biri oldu.

Staj yaptığı okuldaki anları kamerada

Görüntülerin bir diğeri ise Gülistan'ın eğitim gördüğü Çocuk Gelişimi Bölümü kapsamında staj için gittiği bir okulda kaydedildi. Görüntülerde, stajyer öğretmenlik yapan Doku'nun sınıfın tahtası önüne geçerek öğrencilerine büyük bir heyecanla çocuk şarkıları söylediği görülüyor. Minik öğrencilerin de eşlik ettiği bu görüntüler, Gülistan'ın mesleğine ve çocuklara olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.