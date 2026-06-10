Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 17:08

"Netanyahu Ahlaki Değerden Yoksun"

Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ın konuşmalarını yakından takip ettiğini belirten Çelik, İsrail Başbakanı'nı şu sözlerle hedef aldı: "Soykırımcı hükümetin lideri Netanyahu 'İsrail ordusu en ahlaklı ordu' diyor. Bu kocaman bir yalandır. O, ahlaki değerden yoksun biridir."

Kudüs Mesajı: "İşgalci Netanyahu Hükümetidir"

Ömer Çelik, İsrail kanadının İçişleri Bakanı'nın Kudüs hakkındaki ifadelerini "yayılmacılık" olarak yansıtmaya çalışmasına da tepki gösterdi. Çelik, Bakan'ın mesajının tamamen sembolik bir Kudüs sevgisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İşgalci ve yayılmacı olan Netanyahu hükümetidir. İçişleri Bakanımız, her Müslümanın kalbindeki Kudüs sevgisini ifade etmiştir. Bu, her Müslümanın gönlünde olan Kudüs aşkının bir yansımasıdır."

"Siz Hepiniz Biz Türkiye" Şarkısı Geliyor

Basın toplantısında yeni bir gelişmeyi de paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni kampanya şarkısının yolda olduğunu duyurdu. "Yeni şarkımızın adı 'Siz hepiniz biz Türkiye' olacak" diyen Çelik, şarkının kısa süre içinde yayınlanacağını belirtti.