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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 16:21 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 16:29

Kemal Kılıçdaroğlu: "Güneş panelleri kurarsınız, istediğiniz kadar elektrik elde edersiniz"

Muğla'da yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. Bölgeye gidip tepkiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu bu kez şansını TBMM kürsüsünden denedi! Kılıçdaroğlu Akbelen provokasyonunu "kaşımak" istedi ancak gaf üstüne gaf yaptı. Eylemcilerin eylem tarihini sırasıyla 1921-2021 ve 2019 olarak söyleyen Kılıçdaroğlu'nun güneş enerjisiyle sınırsız elektrik elde edileceğini sandığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, "Allahın güneşi bedava kardeşim elektriğe ihtiyacınız varsa bedava" dedi. Öte yandan CHP liderinin kürsüye çıkardığı Necla Işık isimli şahsın başörtüsü çelişkisi de dikkatlerden kaçmadı.

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