Bakan Kacır müjdeyi duyurdu! Togg'un Sedan modeli de sokaklara iniyor: Tarih verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verirken Togg hakkındaki yeni gelişmeyi de duyurdu. 1500 TOGG YOLLARDA Kacır, "Bin 500'e yakın Togg şu anda Türkiye yollarında seyahat etmekte. Togg, savunma sanayiinde öğrendiğimiz başarı hikayesinden ilham alarak yönetilen bir projedir." dedi. TOGG'UN SEDAN MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK? TOGG'un sedan modeline ilişkin bilgiler de veren Kacır şunları söyledi: "SUV modeli bir süre devam edecek. Markanın tasarım yöneticileri var. Makul sürelerle bu modelleri, tüm markalar gibi TOGG da güncelleyecektir. Sedan modeli de bekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacak. 2025'in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelinmiş olacak." MAYISTA, 306 ADET T10X SATILDI Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, mayıs ayında 306 adet Togg T10X satışı gerçekleştirildi. Haziran ayına ilişkin verileri ise temmuz ayının ilk haftası açıklanacak. Gemlik'teki tesiste günlük üretim 40 adet seviyelerinde devam ederken, temmuz ayında üretim adetlerinin 80'e yükselmesi ve daha sonra da her 3 dakikada bir araç üretilecek kapasiteye ulaşılması bekleniyor. TÜM SİPARİŞLERİN YIL SONUNA KADAR TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR Togg projesinde süreç, daha önce planlanan şekilde devam ediyor. Vatandaşlar da Togg'a yoğun ilgi gösteriyor. Togg'a çekiliş sürecinde toplam 175 bin 500 başvuru gelirken, Togg gösterilen ilgiye kayıtsız kalmamak adına 2023 yılı için planlanan toplam üretimi 20 bin adetten 28 bine yükseltti. 28 bin T10X'in yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. Togg'un gelecek yılın mayıs ayından önce yeni sipariş alması ise planlar içerisinde yer almıyor.