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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 16:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 16:23

HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük naraları

14-28 Mayıs seçimleri sürecinde Kandil'le el ele verip Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, CHP ile aynı politik zeminde bulunan HDPKK'nın skandallarının ardı arkası kesilmiyor. HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Gazi Meclis'i kirleten bir üslupla bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istedi, PKK ile ağız birliği yaparak olmayan Kürt sorununu varmış gibi lanse etti. Uçar, "Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu iktidar, meşruluğunu yitirecektir" dedi. Öte yandan Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kaynı Mehmet Akif Uçar'ın 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı bir örgüt mensubu olduğu, kırmızı kategoride arandığı biliniyor.

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