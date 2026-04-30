Bornova'daki Tır faciasının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Dehşetin Yeni Görüntüleri Kan Dondurdu

Bornova İstanbul Caddesi'nde yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürerken, olay anına ait yeni video kayıtlarına ulaşıldı. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan tırların büyük bir hızla gelerek önündeki ve karşı şeritteki araçları nasıl biçtiği net bir şekilde görülüyor.

10 Araç Saniyeler İçinde Hurdaya Döndü

Yeni ortaya çıkan görüntüler, kazanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Kayıtlarda, freni boşalan tırların refüjü aşarak aralarında polis otosunun da bulunduğu 10 araca çarpma anı yer alıyor. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu ve ortalığın saniyeler içinde savaş alanına döndüğü anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Şehit ve Can Kayıpları Yüreği Dağladı

Feci kazada ağır yaralanan polis memuru Serkan Hızlı kaldırıldığı hastanede şehit düşerken, tır sürücüsü ve bir sivil vatandaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazadan yaralı kurtulan 4 kişinin tedavileri sürerken, yeni görüntüler soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Uzmanlar, görüntülerin fren arızası iddialarını teknik açıdan aydınlatacağını belirtiyor.

İnceleme Derinleştiriliyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve adli makamlar, ulaşılan bu yeni kamera kayıtlarını detaylı incelemeye aldı. Tırların hız limitlerini aşıp aşmadığı ve teknik arıza sürecinin nerede başladığı, bu görüntüler eşliğinde yapılacak bilirkişi incelemesiyle netlik kazanacak. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam ediyor.