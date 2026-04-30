Başkan Erdoğan Beştepe'de 5 ülke büyükelçisini kabul etti

Külliye'de Güven Mektubu Mesaisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün beş farklı kıtadan gelen temsilcilerin güven mektubu törenine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Filipinler Büyükelçisi Jamie Ramon Torre Ascalon JR, Kenya Büyükelçisi Anthony Mwaniki Muchiri, Kolombiya Büyükelçisi Yenniffer Edilma Parra Moscoso, Peru Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales ve Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin'i kabul etti.

Büyükelçilerden Erdoğan'a Resmi Takdim

Törende büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak resmen görevlerine başladılar. Kabul sırasında büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini Erdoğan'a takdim eden temsilciler, Külliye'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenin ardından her bir büyükelçi ile ayrı ayrı görüşen Erdoğan, ülkeler arasındaki diplomatik ve ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Rusya ve Diğer Ülkelerle Yeni Dönem

Özellikle Rusya Büyükelçisi Sergey Vasilievich Vershinin'in kabulü, bölgesel gelişmelerin kritik olduğu bir dönemde dikkat çekti. Erdoğan'ın Kenya, Peru, Kolombiya ve Filipinler temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde ise savunma sanayii, ticaret hacminin artırılması ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

Diplomasi Trafiği Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu yoğun diplomasi trafiği, Türkiye'nin çok yönlü dış politika vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni büyükelçilerin görevlerine başlamasıyla birlikte, Türkiye'nin bu ülkelerle olan diplomatik temsil düzeyinin en üst seviyede korunacağı vurgulandı.