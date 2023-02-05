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İYİ Parti'nin son kozu kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliği!

İYİ Parti'nin son kozu kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' kimliği!
05.02.2023 19:58

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Aday belirleyemeyen 6'lı koalisyonda CHP ve İYİ Parti arasında patlak veren savaş bel altına düştü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal, geliyorum" diyerek ilan ettiği adaylığa Akşener'in "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleriyle tepki vermesinin etkileri sürerken bomba bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu "Kimse kimliğinden ötürü asla ve asla ötekileştirilmemeli, dışlanmamalı" diyerek İYİ Parti saflarına ağır bir göndermede bulundu. CHP liderinin adaylığını yok sayan İYİ Parti'nin son kozunun Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği olduğu kulislerde konuşulanlar arasında. Bilindiği üzere İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğinin adaylığı önünde engel olduğunu daha önce öne sürmüştü.

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