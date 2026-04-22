Yanan otomobili üfleyerek söndürmeye çalıştı

Motoru Kontrol Ederken Alev Aldı

Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan 4. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerine bakım için getirilen otomobilin motor kısmı kontrol edildiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama yaşandı. Otomobilin ön kısmı bir anda alevler içinde kaldı.

Üfleyerek Söndürmeye Çalıştı

Yangının başlamasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin başında duran bir kişinin can havliyle alevlere doğru eğilip üfleyerek yangını söndürmeye çalışması dikkat çekti. Olayın şokuyla yapılan bu ilginç müdahale girişimi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Yıkama Hortumuyla Müdahale Edildi

Yangın, çevredeki diğer vatandaşların soğukkanlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bir kişi yıkama hortumunu kullanarak alevleri söndürürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, o anlar sanayi sitesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.