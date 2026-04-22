Gülistan Doku davasında flaş gelişme: Yakın arkadaşı tanık olarak dinlendi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.. Adalet Bakanlığı müfettişlerinin bölgedeki incelemeleri devam ederken, dosyaya kritik bir tanık ifadesi eklendi.

En Yakın Arkadaşı Tanık Oldu

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun en yakın arkadaşı, olay günü ve öncesine dair bildiklerini anlatmak üzere tanık sıfatıyla dinlendi. İfadesinde Doku'nun son görüldüğü anlara ve aralarındaki görüşmelere dair detaylar verdiği öğrenilen tanığın beyanları, savcılık tarafından incelemeye alındı.

Kamera Görüntüleri Yeniden İnceleniyor

Haberde yer alan görüntülerde, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son anlarına ait mobese kayıtları ve şüpheli görülen noktalar üzerinde durulduğu görülüyor. Bakanlık müfettişlerinin sahada yaptığı incelemelerle birlikte, yeni tanık beyanlarının soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Ekiplerin bölgedeki titiz çalışması aralıksız sürüyor.