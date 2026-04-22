Ağrı Patnos’ta korkutan deprem

Patnos 4.3 ile Sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre, saat 17.17'de merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan orta şiddette bir deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 13,43 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa Süreli Panik Yaşandı

Gün boyu süren sessizliği bozan sarsıntı, Patnos başta olmak üzere Ağrı il merkezi ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara çıkarken, kısa süreli bir panik havası hakim oldu.

Saha Taramaları Devam Ediyor

Depremin hemen ardından Valilik ve AFAD koordinesinde saha tarama çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya binalarda herhangi bir hasar bildirilmediği öğrenildi. Ekiplerin kırsal mahallelerdeki incelemeleri titizlikle sürüyor.

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin takip edildiğini belirterek vatandaşları resmi kanallardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.