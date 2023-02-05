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CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia! "Para ile anket yaptırıyor"

CHP’li Yaşar Okuyan’dan İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili bomba iddia! "Para ile anket yaptırıyor"
05.02.2023 18:05 - Son Güncelleme: 05.02.2023 23:40

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Türkiye 2023 seçimlerine hazırlanırken 6’lı koalisyonda hala güç savaşları gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son toplantıda masaya anket önerisinde bulundu ancak Kılıçdaroğlu bu teklife yanaşmadı. 11. toplantının ardından bu kez de 13 Şubat krizi baş gösterdi. Kılıçdaroğlu, yoluna Meral Akşener’siz devam etme planı için masanın diğer partileriyle pazarlığa oturmuşken dikkat çeken bir çıkış Yaşar Okuyan’dan geldi. Okuyan İYİ Parti’nin parayla anket yaptırdığını iddia ederek “Meral Akşener ile ilgili elimde dosyalar var” ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti’nin masadan kalkacağı kulisleri konuşulurken Okuyan’dan bir tehdit daha geldi: Masayı dağıtan sokağa çıkamaz...

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