Haberler Spor Videoları Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | ZTK ÖZET İZLE

Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | ZTK ÖZET İZLE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026 00:16

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde büyük sürpriz yaşandı. Konyaspor sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi uzatmanın son saniyesinde bulduğu golle devirerek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Mücadelenin 90 dakikası karşılıklı ataklara rağmen golsüz eşitlikle tamamlanınca maç uzatmalara gitti. Her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği uzatma bölümlerinde, maçın penaltılara gitmesi beklenirken Konyaspor penaltı kazandı. 120+2. dakikada topun başına geçen Jevtovic, fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.