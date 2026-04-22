Ağrı Patnos’ta korkutan deprem: Kucak köyünde evler hasar gördü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde saat 17.17 sıralarında meydana gelen deprem, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. AFAD verilerine göre 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Dizgin Kale köyü olarak açıklandı.

Evlerde Hasar Meydana Geldi

Depremin şiddetli hissedildiği noktalardan biri olan Kucak köyünde, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştuğu ve yapılarda maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı atan vatandaşlar, olası artçı sarsıntılara karşı boş alanlarda beklemeye başladı.

Ekipler Sahaya İndi İ

İhbarların ardından bölgeye kısa sürede AFAD ve jandarma ekipleri intikal etti. Köy genelinde geniş kapsamlı hasar tespit çalışması başlatan ekipler, riskli görülen yapıların boşaltılması için incelemelerini sürdürüyor. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Resmi Makamlardan Uyarı Geldi

Yetkililer, bölgedeki sarsıntı hareketliliğinin sürdüğünü belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle yapısal hasar tespit edilen binalara girilmemesi gerektiğini vurgulayan ekipler, güvenli alanlarda bekleyişin sürmesini tavsiye etti. Bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.