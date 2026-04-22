Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde can pazarı: Görgü tanığı dehşet anlarını böyle anlattı

Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'na ait bir eğitim helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu bölgede hareketli saatler yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, helikopterin araziye sert iniş yaptığı bildirildi.

Görgü Tanığı O Anları Anlattı

Olayın ardından konuşan mahalle sakini Nizamettin Demirel, helikopterin eğitim uçuşu yaptığı sırada bir ses geldiğini ve ardından alev parlaması gördüğünü ifade etti. Demirel, "Saat 11 sıralarıydı, önce bir ses geldi sonra ateş parladı. Bir yaralının oturduğunu gördüm" diyerek yaşadıkları paniği dile getirdi.