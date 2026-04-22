Fenerbahçe-Beşiktaş maçında karaborsa soruşturması:15 gözaltı

Sistem Engellendi, Biletler Karaborsaya Düştü

Siber suçlarla mücadele birimlerinin yaptığı teknik incelemede, şüphelilerin aynı IP adresi ve kart bilgilerini kullanarak Passolig sistemini manipüle ettikleri belirlendi. Toplu şekilde ele geçirilen biletlerin; stadyum çevresinde, çeşitli internet sitelerinde ve Telegram, WhatsApp ile X gibi sosyal medya platformlarında fahiş fiyatlarla satışa sunulduğu tespit edildi.

Olağandışı Para Trafiği Deşifre Edildi

Şüphelilerin banka ve kredi kartı hareketlerini mercek altına alan savcılık; hesaplarda "Maç", "Devir", "BJK", "FB" ve "Kombine" gibi açıklamalarla çok sayıda transfer saptadı. Şahıslar arasında düzenli bir para akışı olduğu ve hesaplarda hayatın olağan akışına aykırı, yüklü miktarda giriş-çıkışların bulunduğu rapor edildi.

8 İlde Operasyon: Seyirden Men Cezası Verildi

Soruşturma kapsamında 8 ilde 15 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Bilişim sisteminin işleyişini engelleme" ve "Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. Adli sürecin yanı sıra, şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.