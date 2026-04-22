Sivas’ta lüks araç markete daldı: Ortalık savaş alanına döndü

Sivas'ta Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki iki farklı dükkana çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Market ve Kuruyemiş Dükkanı Harabeye Döndü

Edinilen bilgilere göre, Y.E.D. idaresindeki 58 ER 603 plakalı Audi marka otomobil, cadde üzerinde ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bir market ve kuruyemiş dükkanına sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil, yol ortasında devrilerek yan yattı.

Sürücü Yaralanmadı

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Y.E.D., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Dükkanlarda ve otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.