Eskişehir’de fırtına çatı uçurdu - İzle
Eskişehir’de aniden bastıran kuvvetli rüzgar ve fırtına, Tepebaşı ilçesinde hayatı felç etti. Batıkent Mahallesi’nde bir binanın çatısı kağıt gibi havalanarak park halindeki araçların üzerine düştü. Maddi hasarın boyutunun büyük olduğu o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Fırtına ve Sağanak Hayatı Vurdu
Eskişehir'de hava sıcaklıklarının aniden 8 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Tepebaşı ilçesinde günlük yaşamı durma noktasına getiren şiddetli rüzgar, Batıkent Mahallesi'nde büyük bir paniğe yol açtı.
Çatı Parçaları Yola Savruldu
Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı malzemeleri, rüzgarın şiddetine dayanamayarak yerinden koptu. Metrelerce yükseklikten yola savrulan dev parçalar, o sırada sokakta park halinde bulunan araçların üzerine ve karşıdaki başka bir binaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve binalarda ağır maddi hasar meydana geldi.
Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında
Çatı malzemelerinin rüzgarla birlikte savrulduğu ve araçların üzerine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle parçaların havada uçuştuğu ve çevredeki vatandaşların yaşadığı panik net bir şekilde görülüyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede olumsuz hava koşullarının devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, belediye ekipleri yola savrulan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.