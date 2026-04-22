Eskişehir’de fırtına çatı uçurdu - İzle

Fırtına ve Sağanak Hayatı Vurdu

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının aniden 8 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Tepebaşı ilçesinde günlük yaşamı durma noktasına getiren şiddetli rüzgar, Batıkent Mahallesi'nde büyük bir paniğe yol açtı.

Çatı Parçaları Yola Savruldu

Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı malzemeleri, rüzgarın şiddetine dayanamayarak yerinden koptu. Metrelerce yükseklikten yola savrulan dev parçalar, o sırada sokakta park halinde bulunan araçların üzerine ve karşıdaki başka bir binaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda ve binalarda ağır maddi hasar meydana geldi.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Çatı malzemelerinin rüzgarla birlikte savrulduğu ve araçların üzerine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde rüzgarın şiddetiyle parçaların havada uçuştuğu ve çevredeki vatandaşların yaşadığı panik net bir şekilde görülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede olumsuz hava koşullarının devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, belediye ekipleri yola savrulan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı.