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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 12:22 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 12:28

İYİ Partili Turhan Çömez'den 'Meclis odasında at pazarlığı' itirafı

CHP - İYİ Parti hattında tansiyon bir hayli yüksek. Özgür Özel'in 'Ablam' deyip kapısını arşılandığı Meral Akşener, GİK'teki oylama sonrası seçime tek gireceklerini ilan etti. Öte yandan ittifakın kurulamaması Akşener ve İYİ Parti'nin 'ilke'li duruşundan değil, inada dönen pazarlık sonucu umulan sonucun alınamamasından kaynaklı olduğu konuşuluyor. Tam da bu noktada İYİ Partili Turhan Çömez'den 'Meclis odasında at pazarlığı' itirafı geldi. TBMM'de CHP'lilerle görüştüğünü dile getiren Çömez, somut bir teklif almadıklarını "Bakarız sonra" diyerek geçiştirildiklerini, bu yüzden GİK'ten 'müstakil' kararının çıktığını söyledi.

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