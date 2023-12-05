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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 11:57 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 12:13

Prof. Dr. Celal Şengör'den çevrecilere tepki: "Maden açılmasın diyen zır cahildir!"

Eski maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması konusunun ele alındığı panelde konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, "Tekrar edelim, biz doğayı tahrip etmiyoruz, doğanın yüzünü değiştiriyoruz. Bu yüz senin, bunun, onun hoşuna gitmeyebilir. Bir kere niye hoşuna gitmiyor bunu öğrenmemiz lazım. Çevredeki insanları, yani maden açılmasın diyen sivri akıllıları rahatsız eden nedir, bir kere bunu tespit edeceğiz. Bunu tespit ettikten sonra yüzde 99.9 bakacaksınız, rahatsız olanlar zır cahildir." şeklinde konuştu. Bilindiği gibi CHP ve yandaşları Türkiye'de açılacak her maden sahasına giderek projeyi durdurmaya çalışıyor. Bunun son örneği Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanmıştı. Sözde çevreci argümanlarla büyük bir provokasyonun fitilini ateşlemeye çalışan gruba dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşlik etmişti.

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