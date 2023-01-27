İYİ Partili Cihan Paçacı'nın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Planın bir parçası mı? Akşener'den konuşmama talimatı!

Türkiye seçimlere adım adım ilerlerken 6’lı masanın 9 saat süren toplantısında en önemli konu İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın açıklamalarıydı. Kılıçdaroğlu’nun karşılama grubunda yer alan Paçacı’dan toplantı devam ederken istifa açıklaması gelmesi masada fırtınalar koptuğunu gözler önüne serdi. Cihan Paçacı, takvim.com.tr’nin ısrarlı aramalarına cevap vermedi ancak partinin en yetkili isimlerinden edinilen bilgilere göre Paçacı’nın bileti masada kesilmiş ve partililere seçime kadar konuşma yasağı gelmiş. İYİ Partili isimlerden daha önce de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hakkında birçok açıklama gelmişti. Neden kurban Paçacı oldu? Bazı siyasetçilere göre bu bir planın parçası. İşte detaylar...