Kasklı saldırgandan sokak ortasında infaz girişimi: Silahla kovalayıp vurdu!

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:58

Alacak-Verecek Kavgası Sokakta Başladı

İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkardı.

Kask Takıp Silahla Kovaladı, Acımasızca Vurdu

Kimliğini gizlemek için kafasına motosiklet kaskı takan saldırgan, elindeki tabancayla hedefindeki şahsı sokak ortasında kovalayamaya başladı. Caddede yaşanan amansız kovalamacanın ardından kasklı şüpheli, yakaladığı şahsa acımasızca ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalan adam yere yığılırken, kasklı saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Vatandaşlar Seferber Oldu, Polis Peşinde

Silah seslerini duyan ve yaralının acı içinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının bacağındaki kanamayı durdurmak için tampon yaparak zamanla yarıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.