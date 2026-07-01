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9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı!

9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 40 gözaltı!

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis paralarını aklayan 40 şüpheli yakalandı. MASAK raporlarıyla deşifre edilen suç ağının 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, 200 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu.

9 İlde Eş Zamanlı Bahis ve Kara Para Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dev bir operasyona imza atıldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından, 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 40'ı kıskıvrak yakalandı.

MASAK Deşifre Etti: 30 Milyar Liralık Dev Hacim

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve dijital incelemeler, yasa dışı bahis paralarının finansal sisteme sokularak nasıl aklandığını ve yurt dışına transfer edildiğini gözler önüne serdi. Yoğun bir para trafiği yürüten 37 şirket hakkında yapılan ayrıntılı incelemede, suç yapılanmasının 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL gibi devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu paranın, şüphelilerin ve şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle hiçbir şekilde uyumlu olmadığı belirlendi.

200 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik çok geniş kapsamlı adli tedbirler uygulandı. Örgütün finans ayağına ağır bir darbe indirilerek piyasa değeri yaklaşık 200 milyon TL olan; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete adli makamlarca el konuldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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