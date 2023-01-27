Bilecik’te toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'teki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bilecik'in tüm ilçelerinde doğal gaz getirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bilecik'e son 20 yılda toplam 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." dedi. Erdoğan, 1 milyar 771 milyon liralık kamu yatırımı ile 653 milyon TL'yi bulan 10 özel sektör yatırımını Bilecik'e kazandırdıklarını ifade etti. CHP'nin kendilerini taklit ettiğini belirten Erdoğan, "Şimdi bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. Yeter söz milletindir, Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci darbeci bunlar vesayetçi." şeklinde konuştu.