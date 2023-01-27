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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar
27.01.2023 13:52 - Son Güncelleme: 27.01.2023 13:54

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin muhalefetin itirazlarını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur" ifadelerini kullandı

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Altılı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik anlamsız itirazının ardından TBMM Başkanı Şentop'dan cevap geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- (Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı) Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur.
- Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.
- Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.
- Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok.

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