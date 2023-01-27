TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin muhalefetin itirazlarını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur" ifadelerini kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin muhalefetin itirazlarını değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur" ifadelerini kullandı
Altılı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik anlamsız itirazının ardından TBMM Başkanı Şentop'dan cevap geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- (Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı) Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur.
- Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.
- Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.
- Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok.