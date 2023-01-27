TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

Altılı masanın Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik anlamsız itirazının ardından TBMM Başkanı Şentop'dan cevap geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- (Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı) Bu konu masa konusu değil, anayasa konusudur.

- Cumhurbaşkanının aday gösterilmesi yeni sistem anayasasına yazıldı.

- Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur.

- Hukuken bir tereddüt yok, adaylığında da bir sorun yok.