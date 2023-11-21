İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir bomba açıklama daha geldi!
İYİ Parti'de dedikodu kazanının kaynadığını, Akşener'in iftiralarla manipüle edildiğini dile getiren Dikbayır, "Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bir emeğinin bile heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu iftira ve dedikodu çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı" ifadelerini kullandı.