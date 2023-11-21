İYİ Parti’de büyük iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e gözdağı: Bu noktadan sonra vebali boynuna

TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır , kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ayyuka çıktı. Söz konusu kadının partiye gelip şikayette bulunduğu, iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor. Dikbayır ise "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" diyerek vekil borsası bombasını patlattı.







İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir bomba açıklama daha geldi.



İYİ PARTİ DEDİKODU KAZANINA DÖNDÜ, AKŞENER GEREĞİNİ YAPMADI

İYİ Parti'de dedikodu kazanının kaynadığını, Akşener'in iftiralarla manipüle edildiğini dile getiren Dikbayır, "Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bir emeğinin bile heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu iftira ve dedikodu çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı" ifadelerini kullandı.





Dikbayır şu ifadeleri kullandı;



"DEDİKODU KAZANINA ODUN ATILDI"

"Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Hem parti disiplin kuruluna hem de İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi'ne dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim, partimizin yetkili kurumlarında karşılık bulmadı"