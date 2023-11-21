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İYİ Parti'de büyük iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır'dan Akşener'e gözdağı: Bu noktadan sonra vebali boynuna

İYİ Parti yerel seçimlere giderayak, kaos, kavga ve iç hesaplaşmalarla cebelleşiyor. Meral Akşener'in 'ittifaksız seçim' duyurusu sonrası ortaya çıkan sistematik kriz "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusunu akıllara getirirken partideki kavga içinden çıkılmaz bir boyut aldı. "Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, taciz suçlamasıyla disipline sevk edildi. Gelişme üzerine İYİ Parti'deki 'vekil borsası'nı ifşa eden Dikbayır'dan bomba bir çıkış daha geldi. İYİ Parti'nin dedikodu kazanına döndüğünü belirtip suçlamaları yargıya taşıyacağını ifade eden Dikbayır "Bu noktadan sonra vebali boynuna" sözleriyle Akşener'e gözdağı verdi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 18:01 Güncelleme 21 Kasım 2023, 18:36
İYİ Parti’de büyük iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e gözdağı: Bu noktadan sonra vebali boynuna

Seçimlere müstakil gireceğini duyuran İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Zaman ayarlı kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu gündeme gelirken parti içindeki kriz de boyut kazandı.

İYİ Partide kaynayan kazanı İmamoğlu mu karıştırıyor? Akşenerden Ümit Dikbayıra kesin ihraç istemi: Taciz ve vurgun iddiaları

TACİZ SUÇLAMASI, KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar ayyuka çıktı. Söz konusu kadının partiye gelip şikayette bulunduğu, iki şahidin iddiaları doğruladığı belirtiliyor.

Dikbayır ise "Vekillerden partinin parası yok diye para istediler, benden 500 bin TL istediler, ben vermedim, diğer vekiller bana sordu ben de valla ben görevi bırakırken partinin parası vardı o yüzden ben vermiyorum dedim" diyerek vekil borsası bombasını patlattı.




İYİ Parti'deki kriz iyice çıkmaza girerken Ümit Dikbayır'dan bir bomba açıklama daha geldi.

İYİ PARTİ DEDİKODU KAZANINA DÖNDÜ, AKŞENER GEREĞİNİ YAPMADI
İYİ Parti'de dedikodu kazanının kaynadığını, Akşener'in iftiralarla manipüle edildiğini dile getiren Dikbayır, "Milletimize umut olarak anılması gereken İYİ Parti, maalesef iftiralar ve dedikodularla anılmaktadır. İlk günlerde şahsımın onuru ve şerefi söz konusu olsa da dava arkadaşlarımın bir toz zerresi kadar bir emeğinin bile heba olmaması adına suskunluğumu korudum. İnandım ve bekledim ki Genel Başkanımız bu iftira ve dedikodu çarkını kıracak, gereğini yapacak. İnanıyordum ki Sayın Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti'ye verilen hiçbir emeği, iftira, hırsızlık ve para ilişkileri ile aynı cümle içinde kullandırmayacak. Ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Ümit Dikbayır'dan bomba açıklama!



Dikbayır şu ifadeleri kullandı;

"DEDİKODU KAZANINA ODUN ATILDI"
"Bu çirkin ve eğri işlerin önüne geçmek yerine o kazanın altına odun atıldı. Suskunluğumu korumakla birlikte partimizin elini rahatlatmak, soluk aldırmak için hakkımdaki iddiaların araştırılmasını talep ettim. Hem parti disiplin kuruluna hem de İYİ Parti TBMM Grup Yönetimi'ne dilekçe verdim. Ancak üzülerek tecrübe ettim ki, kutsal emanet gördüğüm emekleri korumaktaki hassasiyetim, partimizin yetkili kurumlarında karşılık bulmadı"



Hakkında çıkan taciz suçlamalarına da değinen Ümit Dikbayır, İYİ Partilileri 'hesapçı' ve 'kurnaz' olarak tanımlayarak, "Öyle sınır tanımaz bir iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor, her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim sayın genel başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir" dedi.



AKŞENER'E GÖZDAĞI... "BU NOKTADAN SONRA VEBALİ BOYNUNA"
Haysiyet mücadelesi verdiğini söyleyen Dikbayır, "Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorum. Bu noktadan sonra bütün vebal de suskunluğun ebedi zarafetini görmezden gelenlerin boynundadır" Akşener ve diğer İYİ Partililere gözdağı verdi.

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