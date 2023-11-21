Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu!

Gazze için diplomasi temaslarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni durağı Cezayir... Erdoğan, resmi ziyarette bulunacağı Cezayir'de resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Başkan Erdoğan rehine takası için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Katar ile süreci devam ettiriyorlar, Katar ile de temastayız. Temennim odur ki bunun neticesini alırız. Beklentimiz olumlu neticeler almak" dedi.