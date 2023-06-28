İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkiye'den peş peşe tepkiler!

NATO zirvesi öncesinde İsveç'te skandal bir provokasyon kayıtlara geçti. Stokholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldı. Skandal sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bu aşağılık eyleme tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek" mesajı verdi. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'i yakmaya planlayan ismin Salwan Momika isimli 37 yaşında bir adam olduğu ortaya çıktı.