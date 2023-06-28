İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkiye'den peş peşe tepkiler!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mesajında şunları ifade etti:

"İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretler aleni bir şekilde, polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştiriliyor. 2 milyara yakın Müslümanın en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde Müslümanları rencide edecek şekilde Kuranı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınıyorum.

Bu kararı verenler, bu uygulamaya göz yumanlar, böylesine İslam karşıtı, Müslümanlık karşıtı, insanlık düşmanı faşist mihraklara zemin hazırlayanlar aslında insanlık suçunun ortağıdırlar. Avrupa'daki insan hakları ve inanç özgürlükleri konusundaki bütün sivil çevreleri ses yükseltmeye davet ediyoruz. İnsanlık dışı, Müslümanları kategorik olarak düşmanlaştırmaya çalışan bu menfur saldırı yapanın yanına kâr kalmamalıdır."