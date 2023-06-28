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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Nurdağı’nda depremzede vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Nurdağı’nda depremzede vatandaşlarla bir araya geldi
28.06.2023 17:06 - Son Güncelleme: 28.06.2023 17:07

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Nurdağı’nda depremzede vatandaşlarla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, ‘’ Nurdağı Nur-1A Geçici Konaklama Merkezimizde kalan depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan depremzede vatandaşlarımız Ali-Ayşe Aydın çifti ve dünyalar güzeli kızları sevgili Özlem’le telefonda görüştü; bayramlaştı. Artık bu bayram Aydın ailemiz için unutulmaz olacak. Amanos Dağları’nın eteklerinde, tarihi İpek Yolu üzerindeki Nurdağı’mız yine eski günlerine dönecek; ticaretin ve bereketin merkezi olacak. Nurdağı’nda yaşayan hemşehrilerim inşallah kalıcı konutlarına kavuşacak, bayramları bayram gibi yaşayacak. BUNUN İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ’’ dedi.

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