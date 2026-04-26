CANLI YAYIN
Geri
İstanbul’da korkutan alevler: Beykoz ormanları yanıyor

İstanbul’da korkutan alevler: Beykoz ormanları yanıyor

Kılıçlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İstanbul Beykoz'un Kılıçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda, bugün henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangına müdahale etmek için ekipler zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Polis ekipleri yangın bölgesinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlatılacağı bildirildi. Bölgedeki söndürme operasyonu aralıksız devam ediyor.

Bunlar da Var

Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada
Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı girişimi kamerada
Murat Kurum'dan örnek daire paylaşımı: "Çiçek gibi bir yuva"
Murat Kurum'dan örnek daire paylaşımı: "Çiçek gibi bir yuva"
Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu
Rize'de sahilde erkek cesedi bulundu
Ankara’da damat dehşeti: Kayınpederini 3 kurşunla vurdu
Ankara’da damat dehşeti: Kayınpederini 3 kurşunla vurdu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle