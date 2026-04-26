İstanbul’da korkutan alevler: Beykoz ormanları yanıyor

İstanbul Beykoz'un Kılıçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda, bugün henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangına müdahale etmek için ekipler zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Polis ekipleri yangın bölgesinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlatılacağı bildirildi. Bölgedeki söndürme operasyonu aralıksız devam ediyor.