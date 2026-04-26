Gülistan Doku aramasında teknolojik adım: Yeraltı görüntüleme cihazı devrede

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, teknolojik imkanların da seferber edilmesiyle aralıksız devam ediyor. Ekipler, belirlenen stratejik noktalarda tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

İçişleri Bakanlığı ve valilik koordinesinde yürütülen operasyonlarda, jandarma ve emniyet birimleri toplamda 20 farklı noktaya odaklanmış durumda. Yaklaşık 40 kilometrelik bir hat üzerinde süren çalışmalarda, her türlü ihtimal titizlikle değerlendiriliyor.