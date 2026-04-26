CANLI YAYIN
Geri
Gülistan Doku aramasında teknolojik adım: Yeraltı görüntüleme cihazı devrede

Gülistan Doku aramasında teknolojik adım: Yeraltı görüntüleme cihazı devrede

Tunceli'de yıllardır haber alınamayan Gülistan Doku için ekipler seferber oldu. Belirlenen 20 farklı noktada yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama başlatıldı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, teknolojik imkanların da seferber edilmesiyle aralıksız devam ediyor. Ekipler, belirlenen stratejik noktalarda tarama faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

İçişleri Bakanlığı ve valilik koordinesinde yürütülen operasyonlarda, jandarma ve emniyet birimleri toplamda 20 farklı noktaya odaklanmış durumda. Yaklaşık 40 kilometrelik bir hat üzerinde süren çalışmalarda, her türlü ihtimal titizlikle değerlendiriliyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle