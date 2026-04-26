"Dev gemi arızası: Çanakkale Boğazı trafiği çift yönlü kapatıldı."

'MED BEYKOZ' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nın en kritik noktalarından biri olan Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirerek yardım talebinde bulundu.

Kıyı Emniyeti'nden Hızlı Müdahale

İhbarın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-20' ve 'KURTARMA-4' römorkörleri ile kılavuz kaptan ivedilikle sevk edildi. Arıza yapan dev gemi, römorkörler refakatinde yedeklenerek Karanlık Liman Demir bölgesine emniyetli bir şekilde götürüldü. Boğazı geçecek olan diğer gemiler de telsiz anonslarıyla arıza ve operasyon hakkında bilgilendirildi.

Boğaz Trafiği Yeniden Başladı

Yaşanan arıza nedeniyle saat 12.05 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yaklaşık 2,5 saat durdu. Geminin güvenli bölgeye demirletilmesinin ardından riskin ortadan kalkmasıyla birlikte, Boğaz trafiği saat 14.30 itibarıyla Kuzey yönlü gemi geçişlerine yeniden açıldı. Ekiplerin operasyonu sonucunda olası bir çatışma veya karaya oturma faciasının önüne geçildi.