Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı! 1'i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 00:27 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2026 00:33

Kaza, Polatlı ilçesini Temelli'ye bağlayan karayolunun Rulman mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol ortasındaki refüje hızla çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.

Ekipler Zamanla Yarıştı

Yoldan geçen diğer sürücülerin feci kazayı görmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralıya, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahale yapıldı.

Bir Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor

Yaralılar, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.